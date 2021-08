Chiusura col botto per il Radio Norba Cornetto Battiti Live, che anche ieri sera ha sfondato il tetto del 10% di share (10,03%) ed è stato in assoluto il secondo programma più visto d’Italia dopo Raiuno. Non solo, il dato che si consegna agli archivi e che inorgoglisce maggiormente è che col risultato di ieri le cinque puntate di Battiti Live occupano esattamente i primi 5 posti per share nella graduatoria dei programmi di Italia 1 per tutto il 2021 sino ad oggi.

Complessivamente la puntata di ieri è stata vista da 5 milioni 590mila telespettatori. Numeri incredibili, che confermano il grande successo di questa edizione, il programma più visto d’Italia, cinque volte su cinque, sul pubblico attivo: anche ieri sera primo sui ragazzi 4-14 anni (poco sopra il 15%), primi sugli uomini 15-54 anni (sempre abbondantemente sopra il 12% con punte del 16% sugli uomini 25-24) e primi sulle donne 15-44 anni (sempre sopra al 12% con punte sulle 15-24 sopra al 21%).

“E’ stata una stagione incredibile, abbiamo battuto ed abbattuto ogni record”, commenta Marco Montrone, presidente di Radio Norba. “Sin dalla prima puntata avevo avuto la netta percezione che avremmo fatto registrare numeri straordinari, ma ora dati alla mano possiamo finalmente tracciare un bilancio definitivo che ci rende estremamente felice e orgogliosi del lavoro svolto e grati agli italiani per averci premiato e riconosciuto come programma di riferimento in questa estate 2021 che non potremo mai dimenticare”.

Radio Norba, la radio del sud, è la prima Superstation al Sud e nel 2020 si conferma leader assoluta in Home Area superando per ascolti anche tutte le reti nazionali. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio.

Anche Radio Norba Tv per il 2020 si conferma in vetta alla classifica come prima Tv musicale in Home Area, conquistando il quarto posto nel ranking nazionale. Il canale è visibile in digitale terrestre al canale 19 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android.

Dal 31 maggio l’emittente ha una nuova sede, il “The Heart”, che si estende su una superficie di oltre 3mila mq e dispone tra l’altro di un contenitore per eventi live, digital rooms per la creazione di contenuti digitali e di 4 nuovi studi per le dirette.

La piattaforma Radio Norba si arricchisce di 4 nuove Radio Digitali: Radio Norba Italiana, Radio Norba Battiti, Radio Norba Joy e Radio Norba Amore. L’intera offerta editoriale è accessibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv, streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter).