L’approssimarsi delle festività natalizie è di consuetudine connotato da una maggiore movimentazione di persone per le strade del centro cittadino, da consistenti presenze nei luoghi pubblici. Per questo, ancor più incisivi sono i servizi di controllo del territorio da parte degli Agenti della Questura di Brindisi.

Nella giornata di ieri il centro cittadino, oltre che da un aumentato numero di equipaggi della Sezione Volanti è stato pattugliato a piedi da agenti della Polizia di Stato, il cui operato non è finalizzato solo alla verifica del rispetto delle norme anti contagio da covid-19, ma vuole soprattutto infondere maggiore sicurezza ai cittadini, nonché ai proprietari delle attività commerciali. Tale vigilanza verrà effettuata anche nei prossimi giorni.

Il servizio di controllo del territorio ha permesso di individuare un’altra agenzia di scommesse che esercitava la propria attività, nonostante i recenti DPCM l’abbiano vietato. Difatti il 14 dicembre scorso, un equipaggio della Sezione Volanti, transitando nel quartiere Santa Chiara, notava la serranda sollevata a metà di un’agenzia scommesse e la porta d’ingresso completamente aperta. Visti gli operatori, alcune persone si allontanavano repentinamente dal luogo.

Gli agenti accedevano all’interno e notavano tre persone che operavano su un computer: uno di questi dichiarava di essere il titolare e giustificava la sua presenza nel negozio per le pulizie del locale. Gli altri due presenti, invece, non riuscivano a fornire alcuna spiegazione.

Quanto riferito non convinceva i poliziotti che procedevano ad un accurato controllo al termine del quale, in un cestino di rifiuti, rinvenivano ed acquisivano delle ricevute di scommesse effettuate nei giorni precedenti, mentre una ricevuta con la medesima data del controllo era ancora nella stampante.

Pertanto, il titolare veniva sanzionato ai sensi dell’art. 4/1 del Decreto Legislativo n. 19/2020 e contestualmente l’attività veniva chiusa per giorni 5.

Nel corso di questa settimana sono state denunciate tre persone (due per ricettazione ed una per introduzione clandestina nel territorio dello Stato), controllate 221 persone, 73 veicoli, 41 soggetti sottoposti ad obblighi, nonché sono state sanzionate 6 persone perché non indossavano i prescritti dispositivi di protezione individuale.