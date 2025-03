Proseguono gli appuntamenti con la Rassegna Kids, il cartellone di teatro per famiglie allestito dal Comune di Fasano – Assessorato alla Cultura e Politiche dell’Infanzia e dalla compagnia SenzaConfine.

Il terzo appuntamento è “Il diario di Matilde”, in programma domenica 6 aprile alle ore 18.00 al Teatro Sociale. Lo spettacolo, diretto da Teresa Cecere, vede la piccola protagonista raccontarsi attraverso la scrittura del suo gigantesco diario e dialogare con una serie di personaggi in versione disegni animati, realizzati grazie all’apporto artistico di Massimo Angelini.

A interpretare il ruolo di Matilde sarà Mariliana Petruzzi che, dopo il suo esordio di tanti anni fa da enfant prodige come protagonista della produzione nazionale di Alice nel paese delle meraviglie il musical, in tour nei più importanti teatri italiani, torna a calcare il palcoscenico con una nuova sfida artistica che la vedrà da sola in scena alle prese con una storia complessa, narrata con una pluralità di linguaggi: dal canto all’illustrazione, dalla danza alla recitazione.

I personaggi comprimari della storia avranno invece le voci del ragazzi del progetto Futura Academy nato in seno al Teatro Sociale per la programmazione formativa di Katharà.

L’evento è promosso dalla compagnia SenzaConfine e rientra nella programmazione artistico-culturale di Katharà per la stagione teatrale 2024/2025, nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano e Puglia Culture.

La sinossi dello spettacolo

Tratto dal celebre romanzo di Roald Dahl scritto nel 1988, lo spettacolo Il diario di Matilde è una riscrittura teatrale che vuole ripercorrere le avventure di Matilde, una bambina dotata di un’intelligenza straordinaria, detestata e accusata di essere strana e bugiarda, da tutta la sua famiglia. Una bella storia di riscatto e di coraggio che dimostra quanto il potere dell’intelletto sia sempre efficace. Anche quando siamo minuti, anche quando siamo indifesi. Come scrive Dahl, Matilde “non sopportava il fatto che le venisse costantemente detto che era ignorante e stupida quando sapeva di non esserlo. La rabbia dentro di lei cominciò a ribollire”. Matilde è consapevole del suo valore e dell’ingiustizia perpetuata nei suoi confronti, quindi si ribella utilizzando l’unica arma che possiede, l’intelligenza. Matilde, è una mente brillante e vivace, e la sua storia, oltre ad essere divertentissima, ci mostra l’importanza dell’educazione: arma potentissima contro ottusità, prepotenza e cattiveria.

Porta: 17.30 | Sipario: 18.00

Biglietto €10 | Studenti €5

Prevendita: Officine Futura, via Lancia snc dal lunedì al sabato dalle 17:00 alle 20:00

Info e prenotazioni biglietti: 334 1144911‬

UFFICIO STAMPA

ATS Katharà