Durante la quarta edizione dei Reader Awards di Food and Travel Italia, rivista internazionale che si occupa di enogastronomia, beverage, viaggi gourmet e turismo di alto profilo Pierangelo Argentieri è stato insignito del premio quale imprenditore visionario dell’anno. In particolare Argentieri, albergatore e presidente di Federalberghi Brindisi, si è distinto per la sua visione innovativa del Turismo e dell’ospitalità.

“Sono veramente felice di aver ricevuto questo prestigioso premio e lo dedico idealmente a tutti i colleghi che in questo periodo di crisi si sono rimboccati le maniche per ripartire garantendo i posti di lavoro nel nostro settore”, ha dichiarato Argentieri che poi aggiunge “mi sono sempre impegnato come albergatore e come rappresentante di Federalberghi nel promuovere con efficacia il comparto del turismo in Puglia e in Provincia di Brindisi in particolare”.

L’evento, svoltosi a Lavello (Potenza), è stato patrocinato dall’ENIT (Agenzia Nazionale Turismo). A determinare i finalisti sono stati i voti dei lettori pervenuti sul sito web della rivista. Le graduatorie finali sono state rese pubbliche durante la serata di gala presentata da Pamela Raeli e Giuseppe di Tommaso inviato della ‘Vita in Diretta’.

Prestigiosi gli interventi in video conferenza tra i quali quelli del Ministro all’Agricoltura Stefano Patuanelli, del Ministro al Turismo Massimo Caravaglia, del Ministro alla Cultura Dario Franceschini e del content editor della ‘The World’s 50 Best’ Mark Samson. Tra gli ospiti in sala il Senatore Dario Stefano, l’attrice, presentatrice e modella Jane Alexander, l’etoile internazionale Giuseppe Picone, la conduttrice e autrice televisiva Angela Rafanelli, l’attore di cinema e teatro Marco Aceti, il modello e attore Alessandro Egger e il giornalista Fabrizio Imas.

Federalberghi Brindisi