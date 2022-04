Limongelli Dinamo Basket Brindisi – La Scuola di Basket Lecce 78-50 (24-9, 24-11, 62-31, 16-19)

Dinamo Brindisi: Greco 2, Staselis 20, Epifani, Pellecchia, Rollo 2, Pulli 5, Caloia 4, Labate, Mazzeo 3, Martino 15, Scivales 6, Kibildis 21. All. Cristofaro

LSB Lecce: Ciccarese 2, Bello, Cassano, Sava 8, Santoro, Zezza 1, Pavlov 19, D’Autilia 7, Laudisa 4, Castelluccio 5, Jodkevicius, Quaranta 4. All. Leopizzi

Arbitri: Spano di Sannicandro di Bari (BA) e Laterza di Mola di Bari (BA)

Vittoria numero 20 (su 22 giocate) per la Limongelli Dinamo Basket Brindisi che supera agevolmente, con il punteggio finale di 78-50, La Scuola di Basket Lecce e continua a mantenere il comando della classifica in coabitazione con la Sveva Lucera.

I ragazzi di coach Cristofaro approcciano con la giusta determinazione il match e prendono subito il comando della gara con l’abituale gioco in velocità e lasciando agli ospiti solo 9 punti nel primo parziale (24-9). Nel secondo periodo la musica non cambia e la Dinamo amplia il divario non dando mai ai viaggianti nessuna occasione di cambiare l’inerzia del match, con le squadre che vanno al riposo lungo con il tabellone che segna 48-20.

Al rientro dagli spogliatoi l’indirizzo del match non varia e nel secondo tempo con i ritmi che tendono a calare, i due allenatori si “dilettano” a provare soluzioni tattiche diverse ed a non spremere i propri giocatori in vista degli ultimi impegni di campionato ravvicinati. Negli ultimi dieci minuti – con il risultato ormai acquisito – spazio ai tanti under presenti nelle due squadre con il pubblico del PalaZumbo che si diverte per l’impegno e la grinta profusa dai giocatori in campo.

Termina con il saluto dei giocatori ed una partita che per capitan Rollo e compagni è scivolata via senza grossi problemi. I leccesi hanno comunque giocato senza mai risparmiarsi pur se orfani di Emanuele Mocavero che, come tutti sanno, vuol dire veramente tanto nell’economia di gioco di coach Leopizzi.

Nella Limongelli tre giocatori in doppia cifra con Kibildis top scorer del match con 21 punti, frutto di sole triple (ben 7 per il cecchino lituano), Staselis con 20 e Diego Martino con 15. Per La Scuola di Basket unico in doppia cifra Pavlov (19 punti) che continua a ben impressionare in questo campionato.

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi riscatta con una buona prestazione la sconfitta della settimana precedente e si prepara al turno infrasettimanale di mercoledì sera dove affronterà il Carovigno Basket nel palasport di Ostuni (ore 21:00). Una gara da affrontare con le molle prima della supersfida di domenica prossima a Lucera dove, con ogni probabilità, si giocherà il primato nel campionato. Entrambe le trasferte della prossima settimana saranno trasmesse in diretta Facebook sulla pagina societaria.

Ufficio Comunicazione – Limongelli Dinamo Basket Brindisi