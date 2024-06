Luigi Buccoliero, dopo 3 giorni di incessanti ricerche, è stato ritrovato in buone condizioni di salute nei pressi della struttura che lo ospitava dove, dopo aver girovagato, ha spontaneamente fatto ritorno.

Il Prefetto Luigi Carnevale ringrazia tutte le componenti del sistema di protezione civile che hanno profuso un impegno eccezionale per la ricerca dello scomparso e, in particolare, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia Ferroviaria, i Vigili del fuoco, la Polizia Locale di Latiano, i volontari di protezione civile, della Croce Rossa e della Associazione Penelope.