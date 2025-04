Anche Ostuni e Mesagne saranno protagoniste del Road to Battiti Live 2025, l’evento musicale itinerante di Radio Norba che ogni estate accende di musica e spettacolo le piazze della Puglia. Insieme a Taranto, Manfredonia, Andria, Galatina, Trani, Bitonto, Gallipoli e Bari, le due città ospiteranno una delle dieci tappe “on the road” che precedono e accompagnano l’attesissima nuova edizione di Battiti Live, in onda quest’anno in prima serata su Canale 5.

La formula vincente si ripeterà anche per questa stagione: un live show animato dai DJ Marco Guacci e Claudia Cesaroni, momenti di intrattenimento e, soprattutto, l’esibizione di un artista di caratura nazionale, pronto a presentare al pubblico la propria hit estiva. Le performance registrate durante il “Road to Battiti” saranno poi trasmesse all’interno delle puntate ufficiali del programma, condotto da Ilary Blasi e Alvin.

Per Ostuni e Mesagne, si tratta di un’importante occasione: una grande festa musicale ma, soprattutto, una vetrina d’eccezione per valorizzare le bellezze locali davanti a milioni di telespettatori italiani.

La “Città Bianca”, con il suo fascino senza tempo, e Mesagne, autentico gioiello culturale della provincia brindisina, faranno da scenario naturale alle performance di alcuni dei nomi più amati della musica pop italiana, selezionati tra protagonisti di Sanremo e nuove stelle della scena nazionale.

Quest’anno, però, Brindisi resta fuori dal circuito delle esibizioni. Una decisione che probabilmente risente delle polemiche sollevatesi nella scorsa edizione, quando emerse una forte sproporzione tra le somme stanziate per l’evento rispetto ad altre realtà: il Comune di Brindisi aveva impegnato 30.500 euro per l’esibizione di Emma Marrone sul lungomare Regina Margherita, una cifra sensibilmente superiore rispetto ai 12mila euro di Ostuni (per Alessandra Amoroso) e ai 14.640 euro di Foggia (per Geolier).

Una differenza che, dopo le polemiche sollevata dall’opposizione e da parte della maggioranza, aveva portato il sindaco Marchionna a chiedere chiarimenti agli organizzatori. Una vicenda che, a distanza di mesi, l’Amministrazione non ha ancora chiarito ma che, con ogni probabilità, ha contribuito alla mancata partecipazione di Brindisi all’edizione 2025.

Se le date ufficiali e i nomi degli artisti saranno annunciati a breve, è già certo che l’estate pugliese sarà ancora una volta illuminata dal ritmo e dall’energia di Battiti Live. Ostuni e Mesagne si preparano così a vivere notti indimenticabili, trasformandosi in palcoscenici a cielo aperto tra musica, festa e spettacolo.