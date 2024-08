L”Aurora Volley Brindisi annuncia l’arrivo di Roberta Borelli la carismatica banda classe 1987; Roberta è un’altra grande figura chiave importante che si aggiunge al Roster 2024 -2025 .

Mercato col botto quindi per L’Aurora Volley Brindisi che presenta l’ultimo rinforzo stagionale in attacco. Roberta Borelli nativa di Priverno (LT) laterale da un bagaglio di esperienza da vendere, attaccante aggiuntivo quindi per mister Polimeno nuovamente grazie al Presidente Ercole Saponaro e al Patron Roberto Antoniolli che hanno fatto di tutto per la firma sul contratto. Roberta è una giocatrice di assoluto valore basta ricordare la storica promozione con l’Aprilia, strepitosa cavalcata dalla serie C alla serie A2 con Roberta sempre protagonista, inoltre ha calcato numerosi campi di B1 e B2 vincendo vari campionati.

“L’abbiamo seguita per tanti anni, corteggiata e sentita, ma quest’anno è stato l’anno del matrimonio, siamo contenti e fiduciosi per questa trattativa andata a buon fine, frutto di un lavoro da parte di tutta la società nel tempo” dichiara il Vice Presidente Daniele De Leonardis.

La prima volta in Puglia in assoluto per la nostra Roberta che non vede l’ora di cominciare esordisce “La Puglia mi ha sempre affascinata, ho ricevuto la chiamata da Brindisi, dopo tante proposte ho scelto L’Aurora Volley, società pronta e determinata per questo campionato, quello che serve per una giocatrice, sono contenta di far parte di questo gruppo, sono sicura che faremo il massimo per dare soddisfazione in

primis ai tifosi,agli sponsor che ci sostengono e a tutto il movimento del Volley.