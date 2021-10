I Carabinieri dell’Aliquota di Primo Intervento della Compagnia di Brindisi hanno arrestato in flagranza di reato una 35enne e una 38enne, entrambe del luogo, per furto aggravato.

In particolare, le due donne sono state notate dagli operanti nel parcheggio del punto vendita di un centro commerciale di Brindisi con atteggiamento sospetto.

Fermate e sottoposte a controllo, sono state trovate in possesso di 7 capi di abbigliamento sportivo privi di dispositivo antitaccheggio, occultati in uno zaino.

I successivi accertamenti hanno permesso di constatare la provenienza furtiva dal citato esercizio commerciale. La merce asportata è stata restituita all’avente diritto. Nella medesima circostanza, la 38enne è stata altresì trovata in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico con lama di 7 cm e lunghezza complessiva di 15 cm, e pertanto è stata denunciata in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti a offendere.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, le due donne sono state rimesse in libertà.