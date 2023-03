Chiediamo «al governo italiano di eliminare immediatamente l’addizionale comunale, 6,50 euro per passeggero in partenza, da tutti gli aeroporti italiani per garantire una crescita continua dell’economia turistica italiana». Lo ha detto il direttore commerciale di Ryanair Jason McGuinness presentando il piano di investimento da 500 milioni per questa estate in Puglia.

McGuinness ha spiegato che la crescita di Ryanair in Puglia è “vincolata» ad una condizione: che «il Comune di Brindisi abbandoni il suo piano di introdurre un ulteriore e penalizzante aumento di 1 euro per ogni passeggero in partenza, che renderebbe la città non competitiva rispetto ad altre destinazioni dell’Ue».

