A Brindisi, Sabato 5 ottobre 2024, alle ore 18.30, presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti, sarà presentato il libro di Teresa Vittoria Donadeo, “Vi racconto di me”

L’Aps Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’“Accademia degli Erranti” , programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum, propone un nuovo appuntamento della rassegna “Pagine Erranti” in collaborazione con “Brindisi città che legge”, SlowFood Brindisi, In Puglia 24 e Unuci – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia. Sabato 5 ottobre 2024, alle ore 18.30, presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti, Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento delle Scuole Pie), sarà presentato il libro di Teresa Vittoria Donadeo, “Vi racconto di me”- Schena Editore – 2023 (124 pagine), ISBN 979-12-210-5024-0.

Dialogherà con l’autrice, ALESSANDRO NARDELLI, Direttore di IN PUGLIA 24.

Al termine dell’evento prevista una degustazione di prodotti tipici a cura di Slow Food Brindisi Aps che, nonostante la recente istituzione, si è già affermata grazie a numerose attività volte a valorizzare le peculiarità del territorio. L’associazione, in linea con le direttive nazionali, promuove i produttori locali e i prodotti della tradizione, con particolare attenzione ai metodi di coltivazione e trasformazione. Tra le iniziative, vi sono serate a tema su vigne, ulivi, grani e birre, oltre all’inclusivo progetto dell’“Orto sociale”, che è in fase di espansione. Successi significativi includono l’ingresso della “Puddica” e del melone “Feddi Feddi” nell’Arca del Gusto Slow Food. Slow Food Brindisi si prepara a un autunno ricco di nuove attività e iniziative, puntando a coinvolgere sempre più associati e appassionati.

IL LIBRO

Il libro “Vi racconto di me” di Teresa Vittoria Donadeo è un’autobiografia che narra la vita avventurosa e intensa dell’autrice, una donna determinata che ha saputo sfidare i pregiudizi e le avversità, affermando con forza la propria indipendenza. Fin dalla giovane età, Teresa ha dimostrato il desiderio di libertà e autonomia, un tratto evidente già a tre anni quando scappò di casa per sfuggire alle imposizioni genitoriali. Questa voglia di autodeterminazione è il filo conduttore che accompagna l’intera sua esistenza, permettendole di superare ogni ostacolo e di realizzarsi come moglie, madre lavoratrice e insegnante.

La narrazione del libro è caratterizzata da uno stile semplice, diretto e privo di eccessi, che rende la lettura scorrevole e coinvolgente, come se l’autrice stesse condividendo i momenti salienti della sua vita con un amico. Teresa racconta i successi e le sfide affrontate, descrivendo i numerosi viaggi e le esperienze accumulate in diverse terre, dall’Africa all’Italia, mantenendo sempre viva la sua esigenza di libertà e la sua capacità di non lasciarsi abbattere dalle difficoltà.

Il libro ha ricevuto il riconoscimento come “Un libro per l’estate” durante l’evento “Traetta per il sociale”, organizzato dall’Università Popolare di Carovigno, ed è stato premiato per il suo messaggio positivo e ispiratore di affermazione personale, libertà e intraprendenza femminile.

L’autrice riesce a rendere attuali esperienze passate, offrendo al lettore un viaggio attraverso i temi della libertà, del riscatto sociale e lavorativo della donna, toccando argomenti ancora oggi rilevanti e stimolando la riflessione su quanto sia importante affermare la propria identità e perseguire i propri obiettivi nonostante i pregiudizi.

In sintesi, “Vi racconto di me” è una storia che va oltre il semplice resoconto di una vita, rappresentando un percorso di crescita e realizzazione personale, un diario di viaggio esistenziale che riflette la determinazione di una donna che ha saputo costruire il proprio destino con tenacia, superando stereotipi e barriere culturali, diventando un simbolo di forza e indipendenza.

Sarà possibile acquistare i libri al termine dell’evento.

Ingresso con prenotazione.

Evento gratuito per chi è già associato e/o per chi si tessera in loco.

Per prenotazioni inviare messaggio WhatsApp al 3514590090.