“La nostra generazione fra passato e futuro” è stato il tema del 4° Congresso della Fnp (Pensionati) Cisl Taranto Brindisi presieduto da Filippo Turi, segretario generale Fnp Cisl Puglia, celebratosi il 29 gennaio u.s., a San Giorgio Ionico alla cui guida, il Consiglio eletto, ha confermato Salvatore Dinoi.

“La situazione dei nostri anziani è caratterizzata in parte da persone in buona salute che contribuiscono attivamente alla società, sono impegnati nel volontariato ed attori di cambiamento sociale, culturale, artistico, persino sportivo – ha sostenuto tra l’altro nella sua relazione introduttiva Dinoi – ma è costituita anche da persone che affrontano fragilità fisiche, economiche o che abitano periferie sociali e, talvolta, esistenziali. Abbiamo, perciò, il dovere di rispondere in modo compiuto alle nuove, distinte esigenze dei pensionati, arricchendo la tutela tradizionale ed abbracciando sempre più il concetto di cittadinanza attiva e di solidarietà sociale.”

Va, dunque, riscoperto “il valore del futuro costruito insieme, basato sull’esperienza già maturata e per vincere su un individualismo crescente, che alimenta ansie e paure – ha proseguito – atteso che le disuguaglianze che colpiscono gli anziani aumentano e si manifestano in modo drammatico, con solitudini crescenti, rinunce alla cura per ragioni economiche, marginalizzazione sociale.”

La politica, i servizi, il buon ambiente e le strutture pubbliche permetteranno di “invecchiare attivamente se sapranno riconoscere la vasta gamma di capacità e di risorse delle persone anziane, se rispetteranno le decisioni e le scelte relative al loro stile di vita, se proteggeranno i più vulnerabili, se promuoveranno gli anziani in tutte le aree della vita delle comunità, così che essi possano fornire il loro contributo. Il territorio è la frontiera della prossimità, laddove sempre più sarà necessario confermarsi nodi di relazioni con una rappresentanza sociale a dimensione confederale.” ha concluso.

Per Gianfranco Solazzo, segretario generale della Cisl Taranto Brindisi “viviamo anni di complessità inedite e sia a Taranto che a Brindisi sono in discussione le rispettive storie economiche e produttive. Quanto accade nel mondo ci riguarda, compresa la democrazia che non pare acquisita una volta per sempre. La plutocrazia, infatti, rischia di sconvolgere l’attuale modello di società su scala mondiale, salvo che una vera rivoluzione culturale non ridisegni modello sociale del nostro Paese in senso solidale. Abbiamo come Cisl un grande compito, ovvero che la partecipazione sociale orienti verso un cambiamento inclusivo, virtuoso, esercitando competenze radicate nei principi e nei valori della nostra Organizzazione, a cominciare dalla tutela dei deboli e degli ultimi socialmente.”

Concludendo il dibattito Emilio Didoné segretario Fnp Cisl nazionale ha invitato “al dovere e al coraggio della partecipazione per costruire legami e nodi di relazioni e far crescere la cultura del dialogo e non dello scontro a prescindere. La cultura del noi, insomma, e non dell’io. Il territorio è il luogo privilegiato per favorire la partecipazione e la Cisl esiste se c’è il territorio. Guidare le persone sul terreno della dignità, assumendo responsabilità personali e collettive. Puntare alla sostenibilità economica, ambientale, culturale, perché ogni scelta di oggi inciderà sul domani dei nostri figli e nipoti. L’indifferenza verso le difficoltà degli altri e dei vicini si manifesta in modo sempre più marcato. Oggi presso la Caritas sono di kilometri le file di chi chiede un pacco per mangiare. Oggi la sanità è una priorità del Paese e su di essa vanno fatte scelte chiare e non più rinviabili. I pensionati vogliono essere attori di cambiamento e per questo dobbiamo ottimizzare il nostro modo di fare sindacato, coltivando la speranza che le cose ritenute impossibili possano effettivamente realizzarsi.

Nel corso dei lavori ha portato il suo saluto al Congresso Donato Pentassuglia, Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia mentre, prima della relazione introduttiva, un gruppo di ragazze e ragazzi Liceo De Sanctis-Galilei, di Manduria, guidati dalla Prof.ssa Angela Falcone, ha messo in scena alcuni monologhi tratti da uno spettacolo ispirato ad un testo di Serena Dandini sulla violenza contro le donne.

Dopo le operazioni di voto, il Consiglio generale ha anche eletto, su proposta del segretario generale Salvatore Dinoi, componenti di segreteria territoriale Annamaria Recchia e Gianfranco Schirano.

