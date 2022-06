Grazie al prezioso lavoro degli operatori e degli utenti del Centro Diurno “Raggio di Sole” di San Vito dei Normanni, due vecchie panchine (che erano ubicate in via San Giovanni prima di essere sostituite da nuovo arredo urbano) sono state recuperate, ristrutturate, abbellite e posizionate davanti all’Ufficio Postale di largo Sant’Antonio. Sono, insomma, tornate a nuova vita, diventando utili per i tanti cittadini che frequentano l’Ufficio Postale.

Soddisfatti del risultato di un mese di impegno, i ragazzi del Centro hanno “scoperto” nella mattinata di oggi, 24 giugno, le due panchine alla presenza del sindaco Silvana Errico, dell’assessore Alessandra Pennella e della Comandante la Polizia Locale Alma Passante.