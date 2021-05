In qualità di massima figura istituzionale nella Lega, Capo Gruppo Al Comune di Brindisi, Vice Segr. Provinciale e primo Consigliere eletto in Puglia nelle liste Lega, ho tutto il titolo a proporre modifiche statutarie di un Consorzio dove il Comune è Socio e non può assistere dormiente a ciò che sta avvenendo leggendo le cronache.

Riteniamo sia nell’interesse di tutti dare un segnale di discontinuità e rimango meravigliato, dalle reazioni dei politici di Carovigno che sembrano non preoccuparsi di ciò che è avvenuto a Carovigno portando allo scioglimento del Consiglio Comunale e creino un fronte a difesa di posizioni di privilegio.

Torre Guaceto non è proprietà di qualcuno ma un patrimonio della nostra terra, patrimonio dei cittadini, non esistono padri e padroni, ma l interesse unico del bene comune.

Comunicato Stampa

Saponaro Ercole – Capo Gruppo Lega Brindisi