Elio Pati, imprenditore brindisino di 45 anni, è deceduto per le conseguenze di un terribile incidente stradale verificatosi intorno alle 15.30 sulla strada statale 379 “Egnazia e delle Terme di Torre Canne”, in località Villanova, nel comune di Ostuni.

Per cause in corso di accertamento, due motociclisti si sono scontrati; il sinistro ha causato il decesso di Pati ed il ferimento dell’altro.

L’uomo deceduto era originario di Tuturano e viveva a Brindisi dove operava nel settore delle concessionarie auto.

La strada statale 379 “Egnazia e delle Terme di Torre Canne” è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione nord.

La circolazione è deviata sull’adiacente complanare.

Sul posto sono presenti 118, Forze dell’Ordine e squadre Anas; la regolare circolazione verrà ripristinata il prima possibile.