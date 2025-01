La Pantaleo torna in campo per la prima giornata di ritorno dopo la sosta imposta dal calendario. Avversaria di turno il Pomezia, seconda forza del campionato battuta al tie-break nella gara di andata dalle gialloblu di coach Paolo Totero. Gara decisamente complicata per le fasanesi contro uno degli avversari più attrezzati di questo girone. Nella gara di andata che segnava la prima di questo campionato, la Pantaleo riuscì ad imporsi per 3-2 al termine di una partita complicata per le gialloblu che dopo pochi minuti dovettero rinunciare a Valentina Mearini costretta ad abbandonare la contesa per un dolorosissimo infortunio al mignolo della mano destra. Episodio che avrebbe potuto condizionare la gara di qualsiasi roster ma, l’ingresso in campo di Chiara Vinciguerra, reduce da un lungo periodo di stop per infortunio, e autrice di una prestazione superlativa consentiva a Valentina Martilotti e compagne di portare a casa i primi due punti della stagione.

“Quella di Pomezia fu la nostra prima gara dell’anno – afferma Pietro Tanzarella coach in seconda della Pantaleo Podio volley Fasano – dove tutto e più complicato e la conoscenza degli avversari e molto più limitata. Oggi noi dobbiamo cancellare quella gara e pensare a quella che dobbiamo affrontare sabato prossimo. È una gara molto complicata contro un Pomezia che ha poi confermato la sua buona caratura e che ad oggi mantiene il passo in classifica. È comunque una gara completamente diversa da quella di andata e noi dobbiamo pensare di poter continuare a fare tutto quello che abbiamo realizzato nel girone di andata con concentrazione e con il piglio giusto. Veniamo da un periodo di sosta imposta dal calendario e quindi importante sarà ritrovare subito il ritmo gara. Il Pomezia è un ottima squadra che pratica un gioco molto corale e con alcune individualità importanti. Noi in questo periodo abbiamo fatto un grande lavoro di palestra in preparazione a questo girone di ritorno che per tutti rappresenta come l’inizio di un nuovo campionato con tutte le insidie del caso”.

Pomezia allenato da coach Massimo Dagioni e formata da alcune individualità importanti come Monica Mazzoleni, Carlotta Frasca e Deborah Liguori che nel match di andata furono protagoniste di un ottima prestazione.

Match in programma sabato 1 febbraio presso il Palasport di Vigna Marina – Fasano con inizio fissato alle ore 16.30

Direzione arbitrale affidata ai signori Daniele Spitaletta e Elena Fantoni.

Giada Amatori