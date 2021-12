Nell’ambito del lavoro di promozione in corso, Brindisi è stata selezionata tra sei città italiane per la terza tappa di Civic Challenge, iniziativa promossa da Fondazione Mondo Digitale e Facebook Italia nell’ambito del progetto “Vagone FMD. Da 01 a 100” realizzato per Binario F.

L’obiettivo dell’iniziativa, denominata “Seaty Imaging”, è coinvolgere i cittadini per individuare, in compagnia di esperti, idee per la valorizzazione di un’area specifica della città – il Molo Catene – per realizzare un nuovo parco pubblico creativo “vista mare”.

L’area è stata oggetto di una prima riqualificazione per l’organizzazione di eventi durante la scorsa estate e di una residenza artistica nel mese di ottobre, e rientra nell’impegno dell’amministrazione comunale per la riqualificazione di spazi e beni pubblici in disuso o sottoutilizzati, e dell’assessorato al Turismo nel renderli nuovamente attrattivi attraverso eventi e iniziative di marketing.

“L’ascolto dei cittadini per migliorare la città – dichiara l’assessore al Turismo Emma Taveri – è importante. Con questa iniziativa replichiamo quanto accaduto per Punta del Serrone, dove l’incontro con le associazioni, che si è tenuto a maggio, ha dato vita ad agosto alla candidatura di due beni (Batteria Menga e Casa dell’Ammiraglio) a un bando del Ministero e un bando del GAL Alto Salento per la valorizzazione turistica dell’area.

Questo incontro sarà coordinato da una importantissima realtà come Facebook; il risultato sarà un progetto preliminare che ci verrà consegnato e che potremo utilizzare in futuro”.

L’evento si svolgerà il 17 e 18 dicembre 2021 e sarà diviso in due momenti:

– nella prima giornata interverranno i rappresentanti di Fondazione Mondo Digitale, Facebook Italia ed esperti nazionali della rigenerazione urbana, culturale e creativa di città che sono diventate casi di successo.

Si terrà online dalle 17 alle 18.30, sarà trasmessa in diretta live sul canale Facebook di Binario F e potrà essere seguita anche in presenza presso Palazzo Guerrieri;

– nella seconda giornata si terrà il gruppo di lavoro in presenza con la visita a Molo Catene alle ore 9.00 e la sessione di co-progettazione presso Palazzo Guerrieri dalle ore 10.00 alle ore 13:00.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria al seguente link: www.rebrand.ly/molocatene