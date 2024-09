Termina in parità il derby del Vito Curlo tra Fasano e Fidelis Andria, valido per la 1^ giornata della Serie D-Girone H, con il risultato di 1-1 che sta indubbiamente stretto ai padroni di casa per quanto visto nell’arco dei 90’.

La gara si apre con una lunga fase di studio, durante la quale è degno di segnalazione solo un tiro al volo di controbalzo di Risolo dalla distanza, finito di poco fuori sotto gli occhi attenti di Lombardo. Al 21’ la prima potenziale svolta della partita, quando Rotondi atterra Vasil in area ed il signor Decimo di Napoli assegna un calcio di rigore per il Fasano: dal dischetto si presenta Bolzicco che però si fa ipnotizzare da Esposito, poi eccezionale anche sulla ribattuta ed infine fortunato sul seguente palo di Ballatore.

La chance fallita non demoralizza i locali, i quali anzi, da questo momento in poi, prendono decisamente in mano il pallino del gioco, insidiando frequentemente la porta avversaria. Al 24’ ci prova Murgia dalla distanza, sfera a lato, al 28’ Bolzicco sfiora il legno con un colpo di testa, al 32’ ancora Murgia in rovesciata manca di poco la porta su assist di Mauriello. 3’ dopo è Losavio a rendersi pericoloso con una girata dalle parti di Esposito, al 38’ graziato da Ganci che calcia fuori da buona posizione sugli sviluppi di un corner. L’ultima opportunità del primo tempo capita sui piedi di Penza, che calcia a giro dal limite con il pallone che esce non lontano dall’incrocio.

La ripresa si apre con un corner di Liurni che imbecca Da Silva, il quale di testa sporca i guanti di Lombardo, ma si tratta di un fuoco di paglia per la Fidelis, che in seguito torna a subire la pressione dei fasanesi, pericolosi al 3’ con una punizione di Murgia terminata a lato. Al 10’ è invece Onraita a rendersi pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con una conclusione aerea che finisce alta sulla traversa. Ghiotta l’opportunità di passare in vantaggio per i ragazzi di Iannini al 14’, quando Vasil, ben imbeccato centralmente da Murgia, non trova la porta da buona posizione. Ci prova anche Losavio dal limite al 21’, senza successo, con la gara che poi cala fisiologicamente d’intensità, per poi riesplodere nel finale, quando gli ospiti, un po’ a sorpresa, passano al 40’ in vantaggio grazie ad un piattone ravvicinato di Jallow che, complice una deviazione, risolve un’azione confusa in area a proprio favore.

Quello che potrebbe rivelarsi un colpo da KO non abbatte però il Fasano, che reagisce rabbiosamente sfiorando subito il pari con un colpo di testa di Bolzicco deviato in angolo da un prodigioso colpo di reni di Esposito. Il pur bravo estremo difensore federiciano nulla può in ogni caso al 46’, quando giunge il goal del più che meritato 1-1 ad opera di Orlando, abile ad insaccare in mischia sugli sviluppi di una punizione calciata da Pussetto. Prima del triplice fischio i padroni di casa avrebbero anche l’occasione per i tre punti, con un contropiede in quattro contro due che però non viene sfruttato al meglio dei fasanesi, comunque a lungo applauditi dal pubblico del Curlo, entusiasta dell’ottima prestazione.

Prossimo appuntamento per Facundo Ganci e compagni al Miramare di Manfredonia, dove alle 16.30 la compagine biancazzurra affronterà nella 2^ giornata il team dauno, oggi superato per 3-0 in casa della Virtus Francavilla.

Tabellino

U.S. Città di Fasano-Fidelis Andria 1-1 (0-0 p.t.)

Marcatori: 40’st Jallow (FI), 46’st Orlando (FA).

U.S. Città di Fasano (4-2-3-1): Lombardo; Mauriello, Onraita, Orlando, Ballatore (45’st Lupoli); Penza, Ganci (34’st Clemente); Vasil, Murgia (34’st Signorile), Losavio (23’st Pussetto); Bolzicco. All.: Gaetano Iannini (a disp: Semeraro, Urquiza, Balde, Santoro, Kola).

Fidelis Andria (4-2-3-1): Esposito, Cancelli, Graziano, Ferrara, Rotondi (24’st Ercoli); Risolo, Gladestony (4’st La Monica), Fantacci (28’st Coquin), Jallow (42’st De Angelis), Liurni (38’st Marsico); Da Silva. All.: Ciro Danucci (a disp: Brezzo, Giampà, De Luca, Babaj).

Arbitro: Sig. Gennaro Decimo di Napoli (assistenti sig. Luigi Pisani di Nocera Inferiore, sig Mario Scala di Castellammare di Stabia).

Ammoniti: Ganci (FA), Rotondi (FI), Iannini (FA, all.), Penza (FA), Graziano (FI), Clemente (FA), La Monica (FI).

Note: circa 2500 spettatori di cui 300 ospiti. Recuperi 0’pt 4’st Angoli 4-5. Giornata calda e umida, terreno sintetico in perfette condizioni.

Risultati della 1^ giornata della Serie D-Girone H: Brindisi-Ischia 0-1, Casarano-Costa D’Amalfi 1-0, Matera-Francavilla 0-0, Angri-Nardò 2-3, Nocerina-Ugento 1-0, Palmese-Real Acerrana 2-0, Città di Fasano-Fidelis Andria 1-1, Virtus Francavilla-Manfredonia 3-0, Matera-Gravina 0-1.

Classifica: Virtus Francavilla, Palmese, Nardò, Ischia, Gravina, Nocerina e Casarano 3, Città di Fasano, Fidelis Andria, Matera e Francavilla 1, Angri, Costa D’Amalfi, Ugento, Martina, Real Acerrana 0, Brindisi* -12.

*Penalizzato di 12 punti per irregolarità relative alla scorsa stagione.

Prossimo turno: Costa D’Amalfi-Nocerina, Gravina-Palmese, Fidelis Andria-Brindisi, Francavilla-Virtus Francavilla, Ischia-Martina, Manfredonia-Città di Fasano, Nardò-Matera, Real Acerrana-Casarano, Ugento-Angri.