Dopo la conferma delle notizie di stampa sulle indagini a carico del Sindaco Rossi, viene sospesa l’attività della Commissione di indagine “Servizi finanziari”, da me presieduta, che aveva individuato tra le proprie finalità quella di approfondire atti e fatti posti in essere dall’Amministrazione con riferimento all’applicazione del Piano di riequilibrio e ai pareri negativi, per dare certezza sul reale svolgimento degli eventi e sulle successive conseguenze nella vita amministrativa dell’Ente. Si era, altresì, inteso indirizzare l’attività di indagine sull’esistenza di un clima di frizione tra parte politica e struttura fino all’arrivo del commissario ad acta per la redazione del bilancio di previsione 2020.

Tale scelta è doverosa per non sovrapporre l’attività della commissione con quella prioritaria della magistratura che ha attenzionato medesimi fatti e circostanze.

Le registrazioni delle sedute di commissione e la documentazione acquisita sono ovviamente a disposizione della Magistratura.