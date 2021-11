E’ pronta la nuova “casa” digitale del Consorzio Ciisaf, consorzio per l’integrazione e l’inclusione sociale dell’ambito territoriale sociale di Cisternino, Fasano e Ostuni. È infatti online il sito consorziociisaf.it, portale che contiene tutti i servizi socio assistenziali per i cittadini dei tre comuni. Ma non solo. Da qualche tempo è infatti operativa anche la pagina facebook «Consorzio Ciisaf», uno strumento semplice e immediato per facilitare l’accesso ai servizi e fornire risposte alla continua richiesta di informazione, consultazione e partecipazione degli utenti.

Dal sito web o attraverso la pagina social, sarà quindi possibile, ottenere informazioni su una serie di servizi offerti dall’ambito BR2 tra i quali:

• Servizio PUA e Segretariato Sociale

• P.I.S. Pronto Intervento Sociale

• P.I.S.S. Pronto Intervento Sociale Stabile

• Sportello Immigrati

• Centro servizi per le famiglie

• Servizio Affido

«Mi rende orgogliosa avere la possibilità di presentare tutto l’importante lavoro che con lungimirante impegno siamo riusciti a costruire fino ad ora – ha commentato Marisa Santamaria, direttore del Consorzio Ciisaf – la pandemia ci ha ricordato quanto sia fondamentale utilizzare in modo consapevole e responsabile la tecnologia e abbiamo voluto rispondere a queste esigenze partendo da una progettualità che abbiamo prima sperimentato e fatto nostra e solo successivamente voluto rendere fruibile a tutti. La tecnologia è oramai parte del nostro quotidiano, serviamocene per ampliare una platea in grado di creare un rinnovato senso del Servizio sociale che sia prodromo di maggior benessere per tutti». Anche il sindaco Guglielmo Cavallo, presidente dell’Assemblea dei sindaci ha espresso la propria personale approvazione verso l’iniziativa tecnologica condivisa dal Ciisaf – «La creazione di uno spazio virtuale senza confini, liberamente accessibile da chiunque, ha originato un nuovo centro di aggregazione di interessi che supera e rompe il modello statuale classico caratterizzato da territorio, popolo e sovranità e in questa nuova forma siamo pronti ad ascoltare la cittadinanza e a offrire risposte ai loro bisogni».

I SERVIZI

La PUA costituisce il luogo dove ogni cittadino può rivolgersi per ottenere informazioni relative ai servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari o rispetto a servizi carattere domiciliare, semi-residenziali e residenziali, e soprattutto delle modalità e tempi di accesso alle prestazioni

Il servizio PIS e PISS, rispettivamente Pronto Intervento Sociale e Punto di Pronto Intervento Sociale Stabile, svolge invece funzioni di integrazione socio-sanitaria e di coinvolgimento delle risorse umane e strutturali sia nel pubblico che nel privato sociale con l’obiettivo di costruire una rete in grado di rispondere tempestivamente ai bisogni delle persone in difficoltà rispetto a quattro aree in particolare: problematiche economiche, problematiche di salute, problematiche legate all’accudimento di minori o all’assistenza verso persone anziane, malate, invalide e infine problematiche affettivo-relazionali. Il servizio può rispondere tempestivamente anche offrendo soluzioni temporanee, in attesa della presa in carico e dell’elaborazione di un progetto articolato studiato sui bisogni delle persone in difficoltà. Il Punto di Pronto Intervento Sociale stabile, inoltre, ha il compito di creare un collegamento con i servizi formali e informali del territorio in grado di rispondere nell’immediato ai bisogni di prima necessità, traghettando l’utente verso i servizi sociali territoriali per una presa in carico.

Allo Sportello Immigrati, invece, è offerta consulenza ai cittadini stranieri in merito alle modalità di accesso e di fruizione dei servizi socio-sanitari dell’ambito, ma anche di integrazione socio-lavorativa.

Centro Servizi per le Famiglie offre invece sostegno alla famiglia e alla genitorialità intervenendo in maniera specifica per promuovere il benessere dell’intero nucleo familiare, sostenendo la coppia, il nucleo familiare e ogni singolo componente nella fase del ciclo vita. Per le giovani coppie, ma non solo, il servizio è in grado di offrire occasioni di riflessione e confronto con esperti per la formazione di un’identità genitoriale, finalizzata a una scelta consapevole e responsabile della maternità e della paternità.

Infine il servizio di affido familiare, finalizzato alla promozione della cultura dell’affido, è un intervento fondamentale di aiuto temporaneo, rivolto a minori e adolescenti, ai quali viene offerta la possibilità di essere accolti in un ambiente adeguato qualora il nucleo familiare di origine si trovi in un momento di difficoltà.