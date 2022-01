Pubblicato il Bando “CISL: COMPETENZE PER L’INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA NEI MIGRANTI” del CNCA per la selezione di 5 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale nelle sedi SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) di Brindisi ed Ostuni gestite della Cooperativa Solidarietà e Rinnovamento – Scadenza per invio domanda: 26 gennaio 2022 Ore 14:00.

Il progetto si avvierà, indicativamente tra aprile e luglio 2022, con durata di 12 mesi ed ai volontari di servizio civile percepiranno un assegno mensile di 439,50 euro. In alcuni casi sono previsti dei crediti formativi.

Il servizio presso il SAI riguarderà l’affiancamento supervisionato di alcune fasi all’accoglienza di nuclei familiari di richiedenti asilo e titolari di protezione nazionale o internazionale ospiti.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

– Cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

– Aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

– Non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per i motivi definiti all’Art. 2 del bando.

COME CANDIDARSI

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

PRIMA DI CANDIDARTI PER UN PROGETTO LEGGI ATTENTAMENTE:

– Bando ordinario 2021 –> https://www.politichegiovanili.gov.it/…/bando-ordinario…

– Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma –> https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/…/guida_dol…

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

– via al bando 2021 per la selezione dei volontari in servizio civile –>

https://www.cnca.it/al-via-il-bando-2021-per-la…/

– Scrivere a –> serviziocivile@cnca.it – ufficionazionale@cnca.it – solerin.segreteria@tiscali.it

– Telefono –> 0831.518460 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00).