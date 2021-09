A Tuturano di Brindisi, i Carabinieri della locale Stazione, al termine degli accertamenti eseguiti anche mediante la disamina degli impianti di videosorveglianza, hanno denunciato in stato di libertà una 32enne di origine siciliana per furto aggravato. La donna, fingendosi impiegata dell’Inps, ha convinto un pensionato 80enne del luogo, a farsi accogliere in casa per effettuare dei controlli alle banconote in suo possesso, approfittando poi di un momento di distrazione della vittima per fuggire con la somma contante di 335 euro.