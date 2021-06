I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da una pensionata del luogo, hanno denunciato in stato di libertà una 22enne di origine siciliana senza fissa dimora, per truffa e furto in abitazione.

In particolare, la donna, nella mattinata di ieri, giunta con un’autovettura, ha tratto in inganno la vittima, fingendosi medico dell’Asl incaricata a effettuare una visita domiciliare e, dopo essersi introdotta nell’abitazione, si è appropriata della somma di 1.300,00 euro custodita in un mobile nella camera matrimoniale.

L’individuazione della responsabile è stata possibile in seguito all’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza a circuito chiuso.