A nome personale e della Cisl Taranto Brindisi esprimo felicitazioni ed auguro buono e proficuo lavoro al dott. Antonio D’Amore, nominato Commissario straordinario della Camera di commercio di Brindisi e già Presidente della stessa.

L’economia brindisina continuerà certamente a giovarsi del ruolo propositivo dell’Ente camerale, grazie alle straordinarie competenze professionali del suo Quadro dirigente e del personale dipendente, in un momento storico in cui la concertazione potrà dare ancora più frutti in termini economici, sociali, culturali per la comunità.

La stagione di dialogo sociale qui avviatasi, in forza di una strategia partecipata e di lungo periodo, per misurarsi con le opportunità derivanti dal PNRR costituisce un nuovo inizio che senza dubbio potrà trovare nella CCIAA un soggetto strumentale ulteriormente attivo e propositivo.

Una riprova incontrovertibile è nell’immediato invito, pervenutoci per lunedì 10 maggio p.v. alle ore 10.00, presso la sala Convegni dell’Ente camerale, a firma del neo Commissario dott. D’Amore per avviare un percorso condiviso, i cui obiettivi siano rivolti alla individuazione delle problematiche che ruotano intorno alle imprese del territorio e valutare l’opportunità di costituire, in seno alla stessa CCIAA una consulta del mondo economico, imprenditoriale e sindacale.

La Cisl considera positivi questi gesti che, auspica, potranno dare risultati positivi grazie ad un Patto sociale che faccia dell’adesione convinta di tutti i soggetti della concertazione territoriale, le Istituzioni periferiche e la politica, la Regione e gli Enti locali, le restanti Associazioni datoriali e gli Enti strumentali, le rappresentanze parlamentari e regionali pugliesi, un punto di forza incontrovertibile e funzionale alla ripartenza per lo sviluppo.

dichiarazione di Francesco Solazzo

Segretario generale Cisl Taranto Brindisi