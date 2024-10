Il 20 ottobre si celebra la giornata nazionale sulla prevenzione dell’ osteoporosi e pertanto Il Soroptimist International Club di Brindisi ha inteso promuovere, di concerto con la Asl di Brindisi e il patrocinio del Comune di Brindisi, in collaborazione con

Scuola di Medicina

Polo Universitario ‘V.Valerio’ Brindisi, Polo biblio museale di Brindisi, Museo Archeologico F bezzo e APMARR un convegno, aperto alla cittadinanza, nell’ambito dei progetti nazionali del Soroptimist International d’Italia su Salute e Medicina di genere, nel quale approfondire le varie sfaccettature di questa subdola patologia.

L’osteoporosi è una malattia che indebolisce le ossa, provocando fratture, caratterizzata da un deterioramento della quantità e della qualità dell’osso. Chi soffre di osteoporosi ha quindi uno scheletro più suscettibile a fratture da fragilità, che quindi possono avvenire anche spontaneamente, in assenza di un vero e proprio trauma.

Fra tutte le malattie delle ossa, l’osteoporosi è quella più diffusa e riguarda sia gli uomini che le donne. Le donne, in particolare, dopo la menopausa, hanno un rischio 4 volte maggiore di soffrire di questa condizione. Circa quattro persone su dieci, nel corso della propria vita, incorrono in fratture al polso, alle vertebre o al femore, in particolar mido dopo i 65 anni.

L’iniziativa prevista per Venerdì 11 ottobre p.v. presso il Salone di rappresentanza del Museo Archeologico F. Ribezzo, con inizio alle 16, vedrà