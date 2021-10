Nel corso della notte, a Fasano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, per ricettazione, un 18enne e un 20enne del luogo e una 23enne di Tuturano.

Nella circostanza, gli operanti, nel transitare in Largo Stazione, hanno notato due scooter ivi parcheggiati risultati compendio di furto rispettivamente in data 5 ottobre 2021 e 12 ottobre 2021 in Monopoli (BA).

Durante le fasi dell’accertamento, è giunto sul posto un ulteriore ciclomotore risultato compendio di furto in Ostuni, condotto dal 18enne con a bordo gli altri due amici, i quali, dopo essere scesi dal ciclomotore, sono saliti a bordo dei citati due scooter allo scopo di allontanarsi, venendo tempestivamente fermati e identificati.

I mezzi recuperati sono stati restituiti agli aventi diritto.

Ai giovani sono state elevate sanzioni amministrative per guida senza patente, senza casco e con più persone a bordo.