I Carabinieri di San Michele Salentino, a conclusione di attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà un 19enne del luogo per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

In particolare i militari hanno sorpreso il giovane nel mentre prelevava un involucro da un vano contatore dell’acquedotto installato in una via di quel centro, appurando che conteneva 9,98 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e un bilancino elettronico di precisione, sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.