I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto una 37enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, la donna, nella mattinata dell’11 febbraio, a seguito di una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, è stata trovata in possesso di 20 grammi di marijuana e vario materiale per la pesatura e il confezionamento, il tutto occultato all’interno della camera da letto, successivamente sequestrato.

Nel medesimo contesto, nel locale soggiorno, è stato rinvenuto un libro contabile dell’attività di spaccio e la somma contante di 375,00 euro ritenuta provento dell’attività illecita, posti sotto sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, la donna è stata rimessa in libertà.