E’ ufficiale, il bonus cultura per i diciottenni è stato rinnovato!

Grazie all’iniziativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si potrà usufruire di 500 euro da spendere in buoni cultura. Rientrano nell’elenco: cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

Noi di “Community HUB – Brindisi – aps” siamo consapevoli del fatto che le attività dell’industria turistica e culturale in questo periodo sono vincolate da restrizioni dovute all’emergenza sanitaria ma siamo anche fiduciosi che queste attività possano riaprire in totale sicurezza al più presto possibile se tutte e tutti rispetteremo gli accorgimenti per prevenire la diffusione del virus.

Apriremo quindi uno sportello interamente online, un supporto guidato nel rispetto dei dati personali, dove guideremo ragazze e ragazzi nella creazione del proprio SPID (il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti.).

CONTATTACI:

Per usufruire del nostro supporto interamente gratuito, siamo disponibili attraverso un contatto tramite il nostro indirizzo e-mail: communityhubrindisi@gmail.com – scrivendo in oggetto ” SUPPORTO BONUS CULTURA [il tuo nome e cognome]”

oppure tramite i nostri canali Facebook e Instagram (@Communityhubrindisi)

La procedura di attivazione dei vostri buoni tramite il sito 18app.it sarà valida dall’1 aprile al 31 agosto 2021 e l’utilizzo del buono di €500 sarà valido fino al 28 febbraio 2022.

Community HUB Brindisi – APS

Circolo ARCI di Brindisi