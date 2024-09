La Società Trasporti Pubblici di Brindisi comunica che è tutto pronto per l’avvio a pieno regime del trasporto scolastico. Già a partire dallo scorso 9 settembre sono stati aggiunti dei collegamenti per consentire agli studenti di altri comuni di raggiungere il capoluogo per l’avvio anticipato delle lezioni.

Dal 16 settembre, invece, saranno attivi ulteriori collegamenti ed il personale della STP sarà presente a rotazione in alcune fermate per controllare il corretto svolgimento del servizio.

L’invito rivolto agli utenti del trasporto scolastico, comunque, è quello di utilizzare il primo autobus disponibile, di prenotare la fermata facendo un cenno all’autista e di consultare gli orari sul sito internet della Stp.

In ogni caso, per qualsiasi comunicazione e/o richiesta è disponibile il numero verde 840000575, così come è possibile inviare un messaggio whatsapp al 366/7880781.

Inoltre, l’info point della STP (via Cappellini – Brindisi) è aperto dalle ore 7.30 alle ore 19.30.