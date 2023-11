Giocolieri, Clown Cabaret, Led Show, Trampolieri, Cerchio Acrobatico, Fire Show, Acrobatica Aerea, Fachiri, Sand Art e Rou Cyr. Queste sono solo alcune delle attrazioni che domenica 3 dicembre, a partire dalle ore 18:30 si esibiranno con performances originali e suggestive, riempiranno di colori il centro cittadino di Fasano, partecipando alla prima edizione dello «Street Art – Festival Artisti di Strada» di Fasano centro.

Partendo da piazza Ciaia, gli artisti di strada si esibiranno in via Forcella, Portici delle Teresiane, corso Garibaldi, corso Vittorio Emanuele e piazza Mercato Vecchio, per la gioia di grandi e piccini, attorniati dalle spettacolari luminarie raffiguranti gli animali del progetto The World of Animals «The World of Animals».

Il festival è organizzato dalla Lab Comunication di Concetta Renna in collaborazione con il DUC – Distretto Urbano del Commercio Terre del Faso e promosso dal Comune di Fasano, assessorato alle Attività Produttive.

«Per la prima volta a Fasano centro – spiega l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota – organizziamo un Festival degli Artisti di Strada, che promette un’altra straordinaria serata di fusione di arte, festa e luci, con la splendida cornice offerta dalle luminarie “The World of Animals” che stanno facendo parlare di Fasano in tutta Italia. Ringrazio, quali soci del DUC (Distretto Urbano del Commercio), le locali associazioni di categoria della Confcommercio e Confesercenti, nelle persone di Donato Pistola e Sante Cofano, per la collaborazione continua e il partenariato costruttivo instaurato per sostenere e promuovere il vibrante panorama delle attività produttive locali».

Ufficio Stampa Città di Fasano