La GAW Assi Basket Brindisi impreziosisce il proprio roster con un innesto di categoria superiore: è Darius Kibildis #44 🇱🇹 il nuovo super colpo del team brindisino !!!

Kibildis, classe 1992, 190 centimetri, è considerato dagli addetti ai lavori uno dei giocatori più prolifici in circolazione e le statistiche riportate non possono far altro che confermarlo: in quattro anni, tra Gold e Silver, Darius ha realizzato circa 2000 punti, con una media di 21 punti in 96 partite.

Se la provenienza lituana significa ottime basi tecniche e tattiche, testa e cuore, Kibildis può però vantare anche un’ottima conoscenza del basket italiano: nel suo curriculum, infatti, tanti campionati disputati da protagonista nel Bel Paese.

Nel 2017 arriva in Italia vestendo la maglia del Basket Club San Benedetto in C Silver dove trascina i compagni ai playoff, vincendo la classifica dei marcatori con 23 punti di media.

La stagione successiva si trasferisce in Liguria, allo Spezia Basket (C Gold) dove resterà per tre stagioni consecutive: un triennio esaltante, in cui vince nuovamente la classifica dei marcatori nella stagione passata, conclusa con la finale per la serie B persa contro Saronno.

Nella stagione 2021-2022 arriva per la prima volta a Brindisi indossando la casacca della Dinamo con cui vince il campionato di serie C Silver, formando con Staselis una delle coppie più elettrizzanti del basket pugliese.

Kibildis è un giocatore completo che può ricoprire tre ruoli, micidiale dall’arco dei tre punti e incontenibile in campo aperto.

Per il suo carattere fortemente competitivo, si esprime al meglio sul terreno di gioco coinvolgendo tutti i conpagni con uno spirito di squadra vincente.

Ecco le sue prime dichiarazioni: “Brindisi è una città che ama il basket come me ed Io amo Brindisi. Non ho esitato un secondo di più̀ ad accettare l’offerta della Società , che mi ha prospettato un progetto serio e ambizioso. Garantirò̀ a tutti i tifosi il massimo impegno in allenamento come in partita. Sono davvero felice e orgoglioso di entrare a far parte della grande famiglia biancorossa e non vedo l’ora che inizi la nuova stagione e di conoscere i miei nuovi compagni.”

Il commento del DS Stefano Moro sul nuovo acquisto: “Seguivo Darius da diverso tempo e posso garantirvi che è un giocatore incredibile. Quest’anno, grazie agli sforzi della società , siamo riusciti a portarlo da noi. È perfetto per la nostra filosofia di gioco: un trascinatore nato, che farà divertire i nostri tifosi.”

Le parole del GM Marco Stasi: “Conosco Darius avendolo visto giocare nella sua precedente esperienza con i colori della Dinamo Brindisi.

È stato da subito un tassello fondamentale nella costruzione della squadra.

Posso dire che, oltre a essere un ragazzo eccezionale dal punto di vista tecnico, per mezzi atletici e tecnici, è un giocatore di categoria superiore, e per questo non ho avuto dubbi nel proporgli il nostro progetto, che ha accettato con entusiasmo”.

Infine il commento del VPD Gianluca Scivales: “Il sogno che diventa realtà : ho sempre desiderato e sperato di vedere Kibildis in biancorosso, con la maglia della mia Assi.

Darius è un bravo ragazzo, con la testa sulle spalle, oltre che un bel giocatore. Viene da una Nazione che ha una grandissima tradizione nella pallacanestro e della quale lui sposa in pieno la dedizione al lavoro, dando grande importanza agli allenamenti.

Siamo estremamente felici di averlo inserito nel nostro roster: non vediamo l’ora di accogliere Darius a Brindisi per iniziare questa nuova avventura insieme.”

Un ringraziamento particolare ad Andrea Capasso della Talentsinaction, per la disponibilità , professionalità e serietà con cui è stata condotta e chiusa la trattativa.

La società dà il benvenuto a Kibildis augurandogli le migliori fortune e soddisfazioni per la prossima stagione con la maglia biancorossa.

BENVENUTO Darius !!!!