Domenica 8 Agosto 2021 presso lo specchio d’acqua di Cala Materdomini si è svolta la prima edizione della *Nuotata dell’ Amicizia*.

Questa prima edizione fortemente voluta e organizzata dalla ASD Sottosopra con la collaborazione di ASD Polisportiva Delfinia e patrocinata dall’ Ente di Promozione Sportiva CSAiN ha visto anche la collaborazione dell’Asd Sole : partenza e arrivo della nuotata si sono tenuti infatti presso il lido Sun Beach che ha anche provveduto alla messa in essere della logistica dell’evento, grazie al prezioso intervento del Presidente Giuseppe Danese e del suo vice Dottor De Santis.

La FIN , rappresentata dai due consiglieri federali presenti, Luigi Cavaliere e Lorenzo Monaco, ha presenziato alla manifestazione.

La *nuotata* effettuata senza vincitori né vinti ha voluto contraddistinguersi per volere degli organizzatori presieduti da Fabio Tagliamento, da un colore prettamente sociale e promozionale , ed è stata dedicata a Lucia Matteo , atleta Master della ASD Sottosopra recentemente scomparsa, persona molto amata nell’ambiente nuoto master per il suo sorriso e per la sua personalità.

Hanno preso parte all’evento atleti master del gruppo sportivo dell’Asd Sottosopra , agonisti ed ex agonisti dell’ ASD Polisportiva Delfinia e atleti della Brindisi Nuoto , tutti uniti in unica passione : il nuoto.

L’entusiasmo di nuotare in una cala che è tra le più belle del nostro litorale, la volontà di condividere un pomeriggio estivo nel segno dello sport e la propensione a creare spirito di aggregazione sociale che non abbia età spinge Fabio Tagliamento e Marzia Di Giulio , i primi promotori dell’ evento, a prodigarsi affinché diventi un appuntamento annuale, e che veda questo specchio d’acqua divenire il vero Stadio del Nuoto di Brindisi in acque libere.