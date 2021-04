“Tutela dell’Aziende brindisine e dei lavoratori all’interno della S.R.B. (ex S.F.I.R.)” è l’oggetto di una lettera aperta inviata da Paolo Taurino, Coordinatore Territoriale per Brindisi e provincia di ConfImpreseItalia, a Riccardo Rossi, nelle sue cariche di Sindaco del Comune di Brindisi e Presidente della Provincia di Brindisi.

Di seguito ne riportiamo integralmente il testo:

Nella mia qualità di Coordinatore Territoriale per Brindisi e provincia di ConfImpreseItalia sono, con la presente, a richiedere un Suo intervento in merito alla salvaguardia del lavoro delle imprese locali e della salute dei cittadini.

Nello specifico, da alcune segnalazioni rese note anche a mezzo stampa, si evince che la S.R.B. (ex S.F.I.R.) ha allontanato da una attività di servizi , un’impresa locale che essendo in possesso, di tutte le certificazioni e di innovativi sistemi di salvaguardia ambientale , oltre a garantire il massimo rispetto delle regole in materia di sicurezza e legalità . Parrebbe che una non giustificabile politica aziendale, avrebbe affidato il servizio svolto dall’impresa locale, ad altre aziende non brindisine , le quali, pare , non siano in possesso delle certificazioni richieste per effettuare il delicato lavoro.

Le chiedo, nella Sua qualità di Presidente della Provincia di Brindisi e di Sindaco del Comune capoluogo, di tutelare con tutte le sue capacità e con forza i diritti e gli interessi delle Aziende brindisine, onde evitare che l’ intero territorio sia continuamente mortificato da chi continua ad utilizzare la nostra città solo per prendere e non lasciare nulla alle aziende ai lavoratori e ai brindisini. La invito inoltre a verificare gli accordi sottoscritti negli uffici da Lei, oggi rappresentati tra S.R.B. (ex S.F.I.R.), gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, le associazioni di Categoria e i Sindacati della nostra provincia , alfine di far rispettare e tutelare l’imprenditoria locale e gli investimenti fatti necessari a mantenere o aumentare la forza lavoro e la qualità dei servizi.

Le segnalo, inoltre, che da almeno un anno dei cittadini residenti nelle vicinanze della zona industriale mi inviano video , con la presenza di fumi emessi dalla S.R.B. (ex SFIR) e che in concomitanza a questi eventi si avvertono dei cattivi odori già agli onori della cronaca qualche mese fa, rendendo l’aria irresponsabile.

Certo di un Suo fattivo interessamento, resto in attesa di un suo riscontro e le porgo cordiali saluti.

dott. Paolo Taurino