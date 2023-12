Una grande festa dei motori!!! Una domenica di bellezza e passione quella di oggi in Piazza della Vittoria dove appassionati di auto e moto d’epoca si sono dati appuntamento per un raduno organizzato dal Cameb nella nostra città che ospita la sede del Club Asi (Automotoclub storico italiano) fondato nel 1992 a Brindisi da Tommaso Carbini.

Da Amministratore mi ha riempito d’orgoglio assistere ad un momento così suggestivo che ha inteso vitalizzare la nostra città in un giorno di festa inneggiando alla bellezza delle auto e alla passione per i motori.

Un momento di aggregazione gioioso che bene si inserisce nel clima natalizio verso il quale ci stiamo avviando, diventando anche l´occasione per sostenere la promozione turistica del nostro territorio. Ancora una volta abbiamo avuto la dimostrazione che manifestazioni “di settore”, che riguardano passioni specifiche, riescono a coinvolgere tantissime persone diventando un volano per tutto il comparto turistico e per l’economia della nostra città.

Vedere Piazza della Vittoria invasa da splendide vetture che hanno fatto la storia del comparto automobilistico mondiale è bellissimo . Un successo che ben si concilia con l’opportunità di rendere gli spazi della città sempre più vivibili, a misura di turista e di famiglia. Ringrazio gli organizzatori con i quali siamo pronti a prevedere la ripetizione sul lungomare Regina Margherita a Giugno 2024 anche per i turisti”

Luciano Loiacono

Assessore al Marketing

di Brindisi