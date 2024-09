Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale che collega Ostuni a Carovigno, nel Brindisino. Coinvolta una sola autovettura, una BMW guidata dall’imprenditore ostunese Giuseppe Salonna, 41 anni, che ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi violentemente contro un muretto a secco. L’impatto si è rivelato fatale per il conducente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Ostuni, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Al momento, le autorità sono impegnate a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Purtroppo, non è la prima volta che un simile dramma si verifica lungo questo tratto stradale. La provinciale tra Ostuni e Carovigno è infatti già nota per la sua pericolosità, motivo per cui da tempo gli abitanti e i pendolari sollecitano maggiori misure di sicurezza, come la riduzione dei limiti di velocità, l’installazione di impianti semaforici presso le intersezioni e l’uso di barre di rallentamento.