Un’eccellenza italiana brilla nel panorama culturale britannico. Il Dottor Antonio Rizzo, originario di Brindisi e trapiantato nel Regno Unito nel 1995, ha portato un sistema bibliotecario pubblico londinese a conquistare il titolo di “Library of the Year” (Biblioteca dell’anno) per la regione di Londra ai British Book Awards 2025, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel settore librario britannico.

Il premio, assegnato dalla rivista di settore The Bookseller in collaborazione con The Reading Agency, celebra le biblioteche che rendono la lettura più accessibile e inclusiva attraverso approcci innovativi. La cerimonia finale, che decreterà il vincitore assoluto tra i dieci finalisti regionali, si terrà il 12 maggio presso il palazzo Grosvenor di Londra.

Un percorso di eccellenza professionale

Il successo di Rizzo non è frutto del caso, ma di un percorso professionale costruito con determinazione e visione strategica. Dal suo arrivo nel Regno Unito, Rizzo ha scalato i vertici del sistema bibliotecario londinese, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità che l’hanno portato non solo alla direzione dei servizi bibliotecari e culturali di Lewisham, ma anche alla presidenza dell’Associazione dei Dirigenti Bibliotecari di Londra (ora London Libraries) dal 2012 al 2018.

“In questa posizione”, spiega una fonte vicina al settore, “Rizzo ha coordinato lo sviluppo strategico dei servizi bibliotecari nell’intera regione londinese, gestendo partnership tra i 33 distretti della capitale e rappresentando le biblioteche londinesi a livello nazionale e internazionale.”

La sua leadership ha portato al lancio di importanti iniziative nazionali, tra cui “Accesso alla Ricerca Scientifica”, e ha contribuito significativamente all’innovazione tecnologica nel settore attraverso l’implementazione di nuovi sistemi di gestione bibliotecaria.

L’innovazione al servizio della comunità

Sotto la direzione di Rizzo, le biblioteche di Lewisham hanno sviluppato programmi mirati a coinvolgere diverse fasce della popolazione. Particolarmente notevole è stato il festival dei “Mondi Immaginati”, una serie di eventi dedicati alla fantascienza e al fantasy che ha capitalizzato l’attuale boom del genere. Questa iniziativa ha portato ad un incremento del 42% delle nuove iscrizioni rispetto all’anno precedente.

Philip Jones, direttore di The Bookseller e presidente della giuria dei British Book Awards, ha sottolineato: “Celebriamo le biblioteche che incoraggiano e sviluppano lettori e lettura in modi innovativi e coinvolgenti.”

Karen Napier, amministratore delegato di The Reading Agency, ha aggiunto: “I vincitori di quest’anno si sono distinti per creatività e impatto, dimostrando il potere delle biblioteche di coinvolgere le comunità in modi significativi.”

La creatività italiana nel management culturale

Rizzo ha portato nel suo lavoro quella creatività tipicamente italiana che, unita a una solida preparazione professionale internazionale, gli ha permesso di affrontare le sfide del settore con un approccio innovativo. Con quella capacità tutta italiana di adattarsi e reinventarsi in contesti diversi, Rizzo ha saputo coniugare la tradizione culturale del nostro Paese con le esigenze di una metropoli multiculturale come Londra.

“Il modello italiano di gestione culturale, basato sulla valorizzazione del patrimonio storico e sull’accessibilità della cultura, si è rivelato particolarmente efficace nel contesto britannico,” commenta un collega di Rizzo, sottolineando come le sue radici mediterranee abbiano influenzato positivamente il suo approccio manageriale, offrendo una prospettiva diversa nel panorama anglosassone.

Durante il suo mandato a Lewisham, Rizzo ha ottenuto finanziamenti governativi per 24 milioni di sterline per la riqualificazione della biblioteca centrale e del centro città, ha realizzato risparmi di efficienza per oltre 1,5 milioni di sterline migliorando al contempo la qualità del servizio, e ha sviluppato il “Lewisham Model” di servizi bibliotecari comunitari, riconosciuto a livello nazionale per efficienza.

Ambasciatore della cultura italiana nel mondo

In un’epoca in cui è sempre più importante presentare un’immagine moderna e dinamica dell’Italia all’estero, storie come quella di Rizzo rappresentano la migliore risposta agli stereotipi. Il suo successo professionale dimostra la qualità della formazione italiana e l’etica del lavoro che caratterizza i migliori professionisti del nostro Paese.

Pur essendosi perfettamente integrato nella società britannica, Rizzo ha mantenuto forti legami con l’Italia, promuovendo scambi culturali e portando elementi dell’eccellenza italiana nel suo lavoro quotidiano. “Ho sempre cercato di mantenere viva la mia identità culturale,” ha dichiarato in un’intervista, “perché credo che la diversità di prospettive sia un valore aggiunto in qualsiasi ambito professionale.”

Un esempio di eccellenza italiana all’estero

La storia di Antonio Rizzo rappresenta un esempio eloquente di come professionalità, dedizione e creatività italiana possano affermarsi a livello internazionale. Il suo percorso dimostra come i valori della cultura e dell’educazione, profondamente radicati nella tradizione italiana, possano trovare espressione in contesti internazionali, contribuendo all’innovazione e all’eccellenza nel settore culturale.

Per chi ha lasciato l’Italia in cerca di opportunità professionali, la carriera di Rizzo offre un modello di come si possa ottenere riconoscimento internazionale senza rinunciare alle proprie radici. La sua esperienza testimonia la capacità degli italiani di adattarsi e prosperare in nuovi ambienti, portando con sé quel patrimonio di creatività e passione che contraddistingue il nostro approccio al lavoro.

Mentre Lewisham si prepara alla cerimonia finale dei British Book Awards, la comunità italiana può guardare con orgoglio a questo connazionale che ha saputo portare il meglio della nostra tradizione culturale e professionale nel cuore di una delle metropoli più influenti del mondo, dimostrando ancora una volta come il talento italiano sappia distinguersi ed eccellere sulla scena internazionale.