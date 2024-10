La Fondazione Tonino Di Giulio, con il patrocinio di Europa Donna Italia, organizza domenica 13 ottobre 2024, alle ore 17:30 presso il Bar Betty Brindisi, l’incontro intitolato “Un Caffè al Tramonto”. Si tratta di un evento informale volto a sensibilizzare il pubblico sul problema del tumore al seno metastatico, una patologia che colpisce migliaia di donne in tutto il mondo e che richiede maggiore attenzione da parte delle istituzioni e dell’opinione pubblica.

L’evento si svolge in occasione della 4ª Giornata Nazionale di sensibilizzazione per il tumore al seno metastatico, riconosciuta ufficialmente grazie alla raccolta firme promossa da Europa Donna Italia con il sostegno di numerose associazioni, tra cui la Fondazione Di Giulio. Questa giornata, istituita per dare visibilità ai bisogni delle pazienti affette da questa forma di tumore, rappresenta un’occasione importante per discutere di tematiche spesso trascurate e per ribadire l’urgenza di un’azione concreta da parte delle istituzioni.

La campagna del 2024, dal titolo “Non c’è tempo da perdere”, si focalizza su cinque richieste fondamentali avanzate dalle pazienti. Queste richieste sono rivolte alle istituzioni affinché agiscano tempestivamente con politiche e decisioni che possano realmente migliorare la qualità della vita e le prospettive di cura delle donne che convivono con il tumore al seno metastatico. Europa Donna Italia, da sempre impegnata nella promozione dei diritti delle donne alla salute, si batte affinché tali istanze siano conosciute e accolte a livello nazionale.

Europa Donna, nata nel 1994 su iniziativa della Scuola Europea di Oncologia e sotto la guida del Professor Umberto Veronesi, ha sempre avuto come obiettivo quello di garantire alle donne l’accesso alle migliori cure disponibili. Il professor Veronesi, insieme al dottor Tonino Di Giulio, era convinto che il diritto delle donne alle cure oncologiche dovesse essere sostenuto da una rete di associazioni in grado di interagire efficacemente con le istituzioni, aumentando così il proprio “peso” politico e sociale.

Raffaella Argentieri, presidente della Fondazione Di Giulio, sottolinea l’importanza di momenti di incontro come “Un Caffè al Tramonto”, che non solo offrono un’occasione per informarsi e sensibilizzare, ma anche per creare una comunità di supporto e di condivisione attorno alle donne che affrontano questa difficile battaglia.

L’evento rappresenta un momento significativo nel calendario delle iniziative nazionali, con l’auspicio che sempre più persone possano unirsi nella lotta contro il tumore al seno metastatico e contribuire a diffondere un messaggio di speranza e solidarietà.

Fondazione Tonino Di Giulio

Patrocinato da Europa Donna Italia