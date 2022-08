Biagio Izzo, attore e regista, arriva al Giugrà con la commedia “Un giorno all’improvviso”. Un appuntamento da non perdere con il noto beniamino del pubblico napoletano in scena Venerdì 12 Agosto 2022, nella bellissima location del Giugrà, nel cuore della Valle d’Itria, tra Ostuni e Martina Franca, insieme a Mario Porfito, Francesco Procopio e Rita Corrado.

In “Un giorno all’improvviso” accadono cose tanto inaspettate e sorprendenti quanto divertenti!

«Nella magica notte del 10 Maggio 1987- si legge nelle note dello spettacolo scritto da Eduardo Tartaglia – Biagio, Mario, Francesco e Tonino, ebbri di felicità per la conquista dello scudetto del Napoli, si dissero addio su una spiaggia del litorale partenopeo. I quattro, in fondo, non erano mai stati amici nel senso tradizionale. Erano ”amici di stadio”, uniti solo dalla passione per il Napoli. Non fu dunque difficile perdersi di vista e non rivedersi più. Ma, evidentemente, non avevano mai dimenticato quel giuramento di quella notte, semmai il Napoli si fosse trovato a in finale in coppa dei campioni, il giorno prima si sarebbero ritrovati lì. Ed eccoli di nuovo insieme, tra il ricordo dei divertimenti del passato e il desiderio di divertimento del futuro, la loro amicizia si vestirà di nuovi colori. L’Azzurro su tutti, ovviamente! L’azzurro del cielo, del mare e soprattutto l’azzurro del Napoli».

Ma i viaggi diventano speciali solo con la giusta compagnia: ci sarà l’esilarante Francesco Procopio, il poliedrico Mario Porfito e la bellissima Rita Corrado che contribuiranno ampiamente a rendere le nostre serate indimenticabili!

Non voglio svelare “all’improvviso” tutti i segreti di questo magico evento, preferiamo farvi una bellissima sorpresa! Vi aspettiamo!

Area food and drink disponibile prima, durante e dopo lo spettacolo.

Puoi acquistare il tuo biglietto in prima fila direttamente su https://www.vivaticket.com/it/ticket/biagio-izzo-un-giorno-all-improvviso/185989 o nel punto vendita più vicino a te oppure direttamente recandoti al Giugrà…solo eventi di qualità!

Settore A: €31,20

Settore B: €26,00

Scopri i punti vendita Vivaticket qui https://giugra.it/punti-vendita-vivaticket.html

Per informazioni e prenotazioni:

Cell: 327 0147286

Sito web: https://www.giugra.it

