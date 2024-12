Un libro per ogni francavillese nato nel 2024, è questa l’iniziativa pensata dall’Amministrazione Comunale per dare il benvenuto ai neocittadini e incoraggiare le famiglie a educare alla lettura.

La consegna degli albi illustrati in dono è in programma giovedì 19 dicembre alle 17.00 in Biblioteca Comunale alla presenza del Sindaco Antonello Denuzzo.

“La lettura – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – apre orizzonti che non è possibile scrollare con il cellulare. Educare i bambini sin da piccoli a questo piacere semplice ci aiuterà ad avere dei cittadini migliori domani. È ormai un fatto riconosciuto da studi scientifici che la lettura stimola il pensiero critico e aiuta a comprendere la complessità del mondo. Abbiamo scelto di fare un regalo originale ai neogenitori e ai piccoli francavillesi, un dono che ha l’aspetto di un piccolo investimento sul loro futuro di cittadini.”

Nel corso dell’iniziativa saranno letti albi illustrati e verrà presentato il cartellone di Nati per Leggere, il programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare promosso dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP), dall’Associazione Italiana Biblioteche – AIB e dal Centro Salute Bambino Onlus.

Le famiglie potranno ritirare il libro in dono sino al 25 gennaio 2025 recandosi in biblioteca dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00.

La partecipazione è libera e gratuita.

Comune di Francavilla Fontana