Da pochi giorni l’atrio della Scuola d’Infanzia M. Montessori dell’Istituto Comprensivo Preside Lucia Palazzo di Ceglie Messapica (Brindisi) è rallegrato da un bellissimo murales, realizzato come premio di “Un futuro da colorare”, l’iniziativa promossa da F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini con il suo brand GIOTTO.

Il progetto, che ha coinvolto scuole dell’infanzia e primarie di tutta Italia durante l’anno scolastico 2023/24, ha invitato bambine e bambini a esplorare la loro creatività attraverso l’uso dei colori dell’arcobaleno, ognuno associato a un’attività specifica legata a concetti come creatività, natura, energia e fiducia, mettendo in palio numerosi premi.

E ispirandosi alle tematiche del progetto che hanno visto la scuola di Ceglie Messapica tra le vincitrici, l’artista Raffaella Barbieri ha dato vita a un murales che celebra la bellezza e il significato dei colori come mezzo per esplorare la fantasia, completandolo con un messaggio ispiratore: “Viaggiare nei colori, imparando con gioia a volare nella fantasia”. Attraverso tonalità vivaci e immagini suggestive, l’opera diventa un simbolo del potenziale creativo e del valore educativo dell’arte.

Si sostanzia così l’impegno di FILA a supporto della scuola, un lavoro in continua evoluzione che oggi prende forma in un vero e proprio Hub Insegnanti, un progetto digitale pensato per offrire alle e agli insegnanti di tutta Italia uno spazio dove creatività e apprendimento si incontrano, fornendo spunti ludico-didattici, laboratori e materiali per arricchire l’esperienza in aula.

Oggi FILA invita tutti gli istituti a partecipare alla nuova edizione del concorso per l’anno scolastico 2024/25, “Fatti sentire, colorando!” all’indirizzo unfuturadacolorare.fila.it, e gli elaborati artistici potranno essere caricati fino al 12 maggio 2025. La partecipazione offre numerosi premi e opportunità formative per i vincitori, tra cui webinar con docenti esperti, una fornitura di prodotti FILA per un valore complessivo di 22.500 euro e workshop artistici condotti da illustratori professionisti.

F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini), nata a Firenze nel 1920 e gestita dal 1956 dalla famiglia Candela, è una Società italiana e una delle realtà industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato.

Dal Novembre 2015, F.I.L.A. è quotata alla Borsa di Milano, mercato EXM – Euronext STAR. L’azienda, con un fatturato di 779,2 mln di euro al 31 Dicembre 2023, ha registrato negli ultimi vent’anni una crescita significativa e ha perseguito una serie di acquisizioni strategiche, fra cui l’italiana Adica Pongo, le statunitensi Dixon Ticonderoga Company ed il Gruppo Pacon, la tedesca LYRA, la messicana Lapiceria Mexicana, l’inglese Daler-Rowney Lukas e la francese Canson fondata dalla famiglia Montgolfier nel 1557. F.I.L.A. è l’icona della creatività italiana nel mondo con i suoi prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere grazie a marchi come Giotto, Tratto, Das, Didò, Pongo, Lyra, Doms, Maimeri, Daler-Rowney, Canson, Princeton, Strathmore ed Arches. Fin dalle sue origini, F.I.L.A. ha scelto di sviluppare la propria crescita sulla base dell’innovazione continua, sia di tecnologie sia di prodotti, col fine di dare alle persone la possibilità di esprimere le proprie idee e il proprio talento con strumenti qualitativamente eccellenti. Inoltre, F.I.L.A. e le aziende del Gruppo collaborano con le Istituzioni sostenendo progetti educativi e culturali per valorizzare la creatività e la capacità espressiva degli individui e per rendere la cultura un’opportunità accessibile a tutti.

Alla data di chiusura dell’esercizio, il Gruppo F.I.L.A. è attivo con 25 stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia), 33 filiali nel mondo e impiega oltre 11.800 persone (di cui 8.423 DOMS).

UFFICIO STAMPA F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini