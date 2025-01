Una “due giorni” di partite consecutive per la Brundisium Volley ( con una vittoria ed una sconfitta, in un torneo ( Prima Divisione Maschile) di spessore,sempre più avvincente, con team di livello.

Prima, la partita di sabato scorso contro il Taranto, persa per 3 a 0, in un incontro sin da subito complicato, “tattico”, contro una squadra molto forte, una partita allora molto tirata nella quale, tuttavia, i nostri ragazzi hanno dato il massimo, ben messi in campo ,consapevoli del valore dell’avversario ma, alla fine, determinati nel cogliere positivamente anche le sconfitte, per il proseguimento del campionato.

Poi, domenica scorsa, la partita vinta contro il Grottaglie ( nel recupero) per 3 a 1, che ha permesso alla Brundisium Volley di chiudere il girone di andata al terzo posto; entrambe le partite si sono disputate a Brindisi al Palazumbo.

Ecco il parere del coach Tony Ciscutti : “ Al di là dei risultati raggiunti, e di una classifica che ci sorride, ciò che mi rende soddisfatto è l’ atteggiamento in campo dei miei ragazzi, dimostrato anche nel corso di una partita molto difficile come quella contro il Taranto. L’atteggiamento, la determinazione giusta, insieme ovviamente agli equilibri tecnico-tattici, in un campionato nuovo, e possiamo solo migliorare”.

La classifica vede in testa la Scuola Pallavolo San Vito, con 24 punti, al secondo posto Linea Sport Sava a quota 21, al terzo la nostra A.S.D. Brundisium Volley con 15 punti .

Ed ora sguardo puntato verso la prima di ritorno, fuori casa, il prossimo 9 febbraio.

