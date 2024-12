Un’ altra vittoria, ma, anche e soprattutto, la consapevolezza ( da parte dei ragazzi, i tecnici,la società) di un’altra significativa e importante prestazione, in un nuovo campionato, una nuova esperienza .

Quarta giornata di campionato nella Prima Divisione Maschile e trionfo in trasferta della Brundisium Volley) per 3 a 0 a Torre S.Susanna contro lo Juvenilia San Lorenzo.

Questo il commento di coach Tony Ciscutti : “ Bravi i ragazzi,un’altra vittoria che da continuità al progetto, ci fa credere ulteriormente nel nostro potenziale. La gara contro un avversario sicuramente ostico, sin da subito ben posizionato in campo, ma ha dovuto fare i conti con la nostra qualità e la nostra determinazione”.

Grinta, qualità della squadra, determinazione, ma il coach tiene a sottolineare anche altri aspetti : “ L’elemento sicuramente determinante, unito ad una vicinanza da parte della società davvero continua e straordinaria, è l’entusiasmo di questi ragazzi, intanto sotto il profilo dell’approccio ad un nuovo campionato”.

Continuiamo su questa strada, FORZA BRINDISI, FORZA BRUNDISIUM VOLLEY

BRUNDISIUM VOLLEY