Una nuova sfida per l’Associazione Sportiva Culturale Ricreativa “Uniti per lo Sport” di Brindisi. Nell’intensa programmazione di eventi sportivi promossi e proposti per le variegate rappresentanze sociali, arriva una proposta che darà il via al coinvolgimento oltre che di coppie di giocatori interessati a prendervi parte anche quella parte della cittadinanza rientrante negli ordini professionali. Quest’ultima circostanza è scaturita da una idea che, nel caso specifico, mira a mettere insieme mondi diversi stimolando la passione sportiva, l’adrenalina e la competitività.

È così che nasce il Torneo di Padel Avvocati, un torneo misto dedicato ad appassionati di Padele e professionisti della giurisprudenza il cui slogan recita “Avvocato…scegli il tuo partner” che invita appunto i togati a scegliere il proprio compagno di squadra con cui affrontare il confronto agonistico e provare ad aggiudicarsi i premi spettanti ai primi 4 classificati.

La competizione sportiva andrà in scena sabato 28 ottobre sui campi della Asd “New Sport Padel” situati presso Strada Scansatoria a Brindisi. Potranno sfidarsi, in una fase a gironi, trenta coppie. A fare da cornice all’evento agonistico, che si articolerà lungo tutto la giornata, Dj set e intrattenimento.

Ricordando che il regolamento prevede una wild card per 10 soci tesserati con “Uniti per lo Sport”, le richiese di iscrizione al torneo APERTO QUINDI A TUTTI potranno pervenire tramite contatto telefonico al numero 347/9428957 (maestro Carmine Iaia) mentre, per conoscere le informazioni più dettagliate sul regolamento, sarà possibile contattare Valeria Ecclesie al 348/9259938.

“Ancora una volta come presidente di ’Uniti per lo sport’ e la squadra con cui promuoviamo le iniziative, abbiamo voluto lanciare una proposta particolare e simpatica. – dice il maestro Carmine Iaia – Sarà un torneo all’insegna dell’amicizia e del divertimento. Devo ringraziare ancora una volta Valeria Ecclesie per aver stilato il regolamento e il Salento Padel Cup e Pink Padel nelle persone di Francesco Giorgino e Rosaria Arganese. Alla competizione potranno anche partecipare i soci scritti a ‘Uniti per lo Sport’, sono già in tanti ad averci contattato, segno che i nostri sforzi verso la promozione dello sport vengono ampiamente ripagati”.

Ufficio Stampa “Uniti per lo Sport” Brindisi