Sarà Brindisi a ospitare il debutto ufficiale di Green Independence, la start-up pugliese dedicata allo sviluppo di tecnologie innovative per l’indipendenza energetica dai combustibili fossili. L’evento, dal titolo “Unveiling the Future of Energy”, si terrà il 24 marzo 2025 alle ore 10:30, nella prestigiosa Sala Magna dell’Autorità Portuale.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto sul futuro delle energie rinnovabili, con un focus particolare sull’innovazione tecnologica. Durante l’evento, Green Independence svelerà in anteprima una soluzione rivoluzionaria in grado di trasformare sole e acqua in elettricità pulita, idrogeno verde e acqua pura. Una tecnologia destinata a contribuire concretamente alla transizione energetica.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di:

Mauro D’Attis, Deputato della Repubblica

Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia

Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi

Gabriele Menotti Lippolis, Presidente di Confindustria Brindisi

A seguire, l’approfondimento tecnico sull’idrogeno e la desalinizzazione sarà affidato a:

Prof. Guido Saracco, divulgatore scientifico ed ex Rettore del Politecnico di Torino

Ing. Giuseppe Rizzi, Energy Manager di Acquedotto Pugliese

I lavori proseguiranno con una panoramica sulle strategie della Regione Puglia e del Ministero dell’Ambiente per promuovere l’innovazione e l’idrogeno verde, grazie agli interventi di:

Gianna Elisa Berlingerio, Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico Regione Puglia

Stefania Crotta, Direttrice Generale Programmi e incentivi finanziari del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Inoltre, il tema del supporto alle start-up e alle tecnologie sostenibili sarà al centro del dibattito tra:

Antonio De Vito, Direttore Generale di Puglia Sviluppo

Riccardo D’Alessandri, Managing Partner di Scientifica VC

Green Independence presenterà anche i partner industriali e di ricerca che hanno contribuito allo sviluppo della tecnologia:

Marco Alvisi, General Manager di CETMA

Giovanni Mancassola, Presidente di Athena