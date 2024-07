Nel pomeriggio del 24 luglio presso il Salone Sport e Salute di Brindisi si è tenuta la presentazione del progetto di collaborazione di due storiche società Brindisine, Valtur Brindisi e Assi Basket Brindisi.

Le due società si sono poste come obiettivo la condivisione delle attività tecniche per affrontare il campionato senior di Serie C unica interregionale per l’anno sportivo 2024/2025. Ciò consentirà di far crescere insieme e valorizzare i giovani atleti Brindisini della NBB, in un campionato che si presenta ambizioso e che vedrà l’Assi protagonista dopo il ripescaggio comunicato la scorsa settimana ottenuto grazie al raggiungimento della finale promozione nella stagione scorsa.

Presenti alla conferenza stampa atleti e dirigenti di entrambe le società, nonché il vice presidente regionale della Federazione Italiana Pallacanestro, Pino Olive.

Le parole del Presidente Assi Brindisi, Vincenzo Guadalupi: “L`accordo biennale con la Valtur Brindisi apre una bella pagina di collaborazione socio-sportiva che non potrà che fare bene a tutto il movimento sportivo e cestistico brindisino, soprattutto quello giovanile che si potrà misurare in un impegnativo campionato unico di serie C di basket per la stagione sportiva 2024/25”.

Il commento del General Manager Valtur Brindisi, Tullio Marino: “E’ stato semplice accettare questa proposta di collaborazione sportiva che consentirà un ulteriore step di crescita e sviluppo all’interno di un campionato competitivo come quello della Serie C. In questi anni abbiamo sempre cercato di fare sistema e lavorare nell’ottica di un miglioramento della pallacanestro del nostro territorio. Oggi sigliamo un accordo con la società brindisina più longeva, l’Assi Basket Brindisi, collaborando insieme per il bene dello sport locale e per la crescita dei nostri ragazzi. Siamo convinti della bontà del progetto, uniremo le forze e le idee per affrontare al meglio questo percorso comune”.

Valtur Brindisi & Assi Basket Brindisi: insieme per Brindisi!

Ufficio Stampa Valtur Brindisi