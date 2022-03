In questi giorni, in cui numerose sono le iniziative per la Giornata internazionale dei diritti della Donna, nella crescente mestizia che accompagna le notizie da una guerra acre e devastante, ritengo di interpretare lo spirito più intrinseco della nostra Associazione aderendo all’invito ricevuto dalla Direttrice del Museo Archeologico “F. Ribezzo”, Emilia Mannozzi, a favorire la conoscenza del patrimonio archeologico esposto in situ aderendo altresì alla campagna

“la cultura unisce il mondo” attraverso l’approfondimento e la rilettura di alcuni reperti archeologici esposti nel Museo Archeologico “Francesco Ribezzo” di Brindisi, piazza Duomo, 7, che si svolgerà il giorno Venerdì 11 marzo p.v., alle ore 16:30.

E’ questo l’invito che Manuela Zammillo, Presidente degli Amici dei Musei, rivolge ai soci.

“Durante la visita, presente la stessa autrice, saranno declamate alcune liriche tratte dalla raccolta “Nella casa del vento” della poetessa Maria Rosaria Teni, pubblicate dalla rivista letteraria Cultura Oltre, gennaio 2022”.

“L’iniziativa è libera e gratuita ma dovrà svolgersi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione del contagio da Covid 19. Si rammenta, infatti, che l’accesso a MUSEI e BIBLIOTECHE è possibile soltanto se in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO e che, per accedere al Museo Archeologico “F. Ribezzo” sono obbligatori, oltre la restituzione della dichiarazione allegata, compilata e sottoscritta in ogni sua parte, l’uso corretto di facciale FFP2, distanziamento fisico e igienizzazione delle mani.”