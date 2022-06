Venerdì 24 giugno alle 17.30 a Castello Imperiali l’Amministrazione Comunale presenterà la Mappa di Comunità di Francavilla Fontana.

Questo strumento cartografico racchiude i diversi contributi forniti dalla cittadinanza e dalle varie realtà del territorio nel corso dei laboratori curati da “Aiò” sul patrimonio materiale e immateriale della Città.

Lo scopo della mappa è avviare l’istituzione di un Ecomuseo, ossia un luogo attivo e diffuso, per promuovere la cultura e l’ambiente in cui vive la comunità, orientando lo sviluppo in un’ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

All’incontro, cui prenderanno parte artigiani e produttori locali, interverranno gli Assessori Nicola Lonoce e Domenico Magliola, Annalisa Fauzzi, Ufficio Partecipazione Regione Puglia, Francesca Pace, Ufficio Assetto Territorio Regione Puglia, Francesco Rotondo, Presidente INU Puglia, Maurizio Marinazzo, Presidente Ordine degli Architetti PPC Brindisi, Gabriella Nenna, Garante dei diritti delle persone con disabilità, l’arch. Gabriella Verardi di Interplan ed il fotografo Gabriele Fanelli di Studio Lampo.

“Aiò – Il laboratorio Ecomuseale di Francavilla Fontana” è un progetto a cura dell’Amministrazione Comunale nell’ambito del bando regionale “Puglia Partecipa”. È supportato da CNA Brindisi, DUC di Francavilla Fontana, GAL Terra dei Messapi, Pro Loco, Consorzio Imprese Riunite, Associazione Armonie, UPuglia srls, A.P.S Play your place.

Comune di Francavilla Fontana