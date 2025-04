Sarà il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, a dare lo start, il 25 aprile prossimo, all’evento “Lungo la Appia Traiana”, itinerario suggestivo lungo l’arteria patrimonio Unesco, che da Brindisi conduce a Bari e che si inserisce nell’ambito dell’Appia Week, quale frutto della collaborazione tra 9 Comuni della fascia costiera pugliese, l’Università del Salento e le organizzazioni ambientaliste FIAB (coordinamento apulo lucano), Legambiente Puglia e WWF.

L’occasione della conferenza stampa ha costituito l’opportunità per riflettere, da parte del sindaco, sulle opportunità di sviluppo del territorio offerte dalla via Appia-Regina Viarum e dagli altri Cammini.

“Sulla dichiarazione di patrimonio Unesco di questa importantissima Via si è lavorato per moltissimi anni e solo recentemente abbiamo ricevuto questo riconoscimento – ha ricordato il Sindaco Marchionna -. Adesso stiamo lavorando duramente, soprattutto come amministrazioni locali, assistite da alcune associazioni quali Legambiente ed altre, per organizzare sul territorio, dei comitati di gestione di queste iniziative”. “È chiaro – ha proseguito – che se non ci organizziamo per meglio sfruttare queste opportunità, l’importante riconoscimento che ci è stato dato dall’Unesco potrebbe finire nel nulla, mentre questo per noi, insieme all’altra rete, che è quella dei Cammini delle vie Francigene, rappresenta un nuovo impulso che viene da un turismo diverso, un turismo di qualità, che arricchisce ancora di più l’offerta del territorio”.