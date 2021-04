I militari della Stazione Carabinieri di Mesagne, a conclusione di accertamenti, hanno proceduto all’arresto di un 71enne del luogo, per furto aggravato di energia elettrica. In particolare, i militari hanno eseguito uno specifico servizio con l’ausilio di personale della Società E–Distribuzione, riscontrando che l’uomo aveva abusivamente allacciato l’impianto elettrico di due ville con piscina di sua proprietà con la rete elettrica nazionale, bypassando il contatore della Società Enel ivi installato. Tale stratagemma ha consentito all’uomo di asportare illecitamente dell’energia elettrica quantificata complessivamente in circa 50.500,00 euro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.